A través de las redes sociales, se ha vuelto viral un video donde vemos a una joven Gisela Valcárcel regalarle un “picatodo” a Magaly Medina, quien en ese entonces trabajaba en la revista Oiga, donde criticaba a más de un personaje de la farándula, entre ellos, a la popular Señito.

“El premio es para 32928, que pertenece a Magaly Medina de la revista Oiga. ¿Dónde está Magaly?”, se le escucha decir muy feliz a Gisela.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel se juntaron en un evento con periodistas.

Lucy Cabrera sobre pelea con Magaly Medina: “para ella todo es un show, todo es rating, todo es plata”

Hace unos días, Magaly Medina se enfrentó EN VIVO con Lucy Cabrera, abogada de Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel de Yo Soy, debido a que no la dejó entrar a su set junto a su patrocinado.

Todo comenzó porque la expareja del cantante se presentó en el programa sin su abogado, por lo que a Magaly le pareció equitativo que Hidalgo entre a su set sin Lucy.

Ante estos comentarios, Lucy le pidió que no se burle de Ronald. “Sí, sabe hablar, Magaly no te burles, él no va a hacer un show (...) sí, hay un niño de por medio, tú como periodista deberías de comportarte”.

“El show lo estás haciendo tú, debido a eso voy a tener que terminar el tema acá. Si te portas así como abogada, imagínate, deberías pedir la conciliación (...) vámonos a un corte, con show barato no me gusta, los hago yo sola”, expresó Magaly muy molesta.

Lucy Cabrera le responde a Magaly a través de sus redes

Durante una transmisión en vivo por Instagram, Lucy Cabrera, acompañada de Hidalgo, le respondió a Magaly Medina, tras no dejarla ingresar a su set de TV.

“Ella quería la primicia, porque para ella todo es un show, todo es rating, todo es plata. Cuando ella se entera que nos íbamos a presentar en ‘Amor y fuego’ y en el programa de Lady Guillén, me escriben y tengo el escrito de la periodista donde me dicen ‘¿es en serio que te vas a presentar en el programa de Lady que tiene 2 puntos de rating?, ¿es en serio? Tú tienes que presentarte en nuestro programa porque acá se hizo la nota’”, expresó.

Luego continuó con: “Magaly lo siento, discúlpame, perdóname por haber ido a los otros programas y que te hayas picado por eso. Yo no puedo mandar sobre tus emociones y tu desborde emocional y hormonal. Te aconsejo, habla con tu esposo que él es abogado”.

