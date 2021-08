Un nuevo reality de baile llegará los fines de semana a las pantallas de Telemundo. Se trata de “Así se baila”, un programa televisivo que tendrá en la pista a 10 celebridades, quienes para continuar en carrera deberán convencer a un estricto jurado y al público. A diferencia de otros formatos, cada famoso escogerá a su propia pareja, que puede ser su matrimonio, un familiar o un amigo. Uno de los participantes es Gregorio Pernía, quien estará acompañado de su hija Luna.

Si bien, la presencia del recordado Titi de la saga “Sin senos no hay paraíso” ha generado gran expectativa en la audiencia, su llegada y posterior permanencia en el show corre peligro, ya que la producción podría expulsarlo, algo que ha generado la alarma de todos sus seguidores, que esperan con ansias verlo desde el 12 de setiembre.

A raíz del revuelo que ha originado el posible retiro del actor, sin haberse estrenado el reality, te damos a conocer las razones por las que sería separado.

¿POR QUÉ GREGORIO PERNÍA PODRÍA SER EXPULSADO DE “ASÍ SE BAILA”?

Gregorio Pernía podría ser expulsado de “Así se baila” por negarse a ser vacunado contra el COVID-19, decisión que ha puesto en riesgo su permanencia en el programa. Si tomamos en cuenta que desde la llegada de la pandemia, Telemundo, así como otras compañías, ha sido muy estricto con los protocolos para evitar el contagio del virus, esta no sería la excepción.

Justamente cuando anunció el lanzamiento del reality de baile, la cadena televisiva había dado a conocer que la prioridad iba ser la salud de todos.

Gregorio y Luna Pernía dejarán todo en la pista de baile, pero antes de que empiecen las galas, ellos podrían ser retirados (Foto: Telemundo)

¿QUÉ HA SEÑALADO TELEMUNDO?

Tras la postura de no vacunarse del histrión de 51 años, Telemundo señaló a La Opinión lo siguiente: “La salud y el bienestar de nuestro talento, equipos de producción y empleados siempre ha sido y seguirá siendo nuestra prioridad principal. ‘Así Se Baila’ sigue los mismos estrictos protocolos de seguridad que todas nuestras producciones han seguido y seguirán exigiendo de acuerdo a los lineamientos de la compañía y de la CDC. Es política de la compañía no hacer comentarios sobre temas personales relacionados a nuestro talento o empleados”.

Con esto quedaría confirmado que si Pernía no es vacunado, sería separado del programa para evitar exponer a los participantes y equipo de producción, con los que pasará varias horas al día de ensayos y grabación, donde por momentos dejará de usar las mascarilla.

Aunque él ha salido a decir que está en contra de las dosis que aplican, lo más probable es que su hija, de 15 años, quien también integrará el reality, tampoco estaría vacunada.

El actor no quiere saber nada con las vacunas porque las considera un plan estructurado (Foto: Gregorio Pernía / Instagram)

¿POR QUÉ NO QUIERE VACUNARSE GREGORIO PERNÍA?

El reconocido actor colombiano dio a conocer, hace unos días, su postura frente a la inmunización que se viene aplicando en diversos países, asegurando que las vacunas van a “somatizar” las enfermedades que las personas padecen.

“¿Tiene la vacuna? Si no la tiene, no puede trabajar y si no trabaja, no come. Así que se jodió. El que tenga un problema en el riñón o en el pulmón por ejemplo, van a somatizar los problemas. Si usted esta pronosticado para vivir 80 años, pues le quitarán 20 añitos para que se muera a los 60. Vamos en el camino que ellos quieren, tanto los Illuminati, Bill Gates y todos ellos. Ellos ya tienen el camino escogido”, señaló en un video, que recibió gran cantidad de críticas.