Greissy Ortega parece que se arrepintió y señaló que aún no está en sus planes volver al Perú, pese a haber denunciado públicamente que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su esposo Ítalo Villaseca, con quien convive en Estados Unidos.

En ese sentido, la colombiana comentó que ella no tiene problemas con nadie, pero si ha decidido no volver por el momento a nuestro país, es “para que tanta maldad no les salpique a sus hijos”.

“ Estoy bien, tranquila. Todavía me quedo un tiempo aquí, en Estados Unidos, porque tengo unas cosas que hacer y quizá en unos meses o un año regrese a Perú para volver a ver unas caras que no quisiera, pero todo bien” , comenzó diciendo para Trome.

Por otra parte, Greyssi se animó a multiplicar por cero a su hermana Milena Zárate, pues no quiere tener problemas con nadie del medio farandulero.

“La tormenta no dura para siempre, así que estoy relajada, tranquila. La verdad, yo no tengo problema con nadie, que la gente no me supere y tenga problemas conmigo, ya es otra cosa”, agregó.

