En 1997, la banda realizó la gira denominada ‘Último Concierto‘ debido a la separación del grupo, pero solo estuvo disponible para algunos países de Latinoamérica. Perú no estaba añadido en la lista y eso causó mucha desilusión y enojo en los seguidores peruanos quienes en sus distintas visitas les habían brindado una buena acogida. Tiempo después, Cerati señalaría en una entrevista para un medio escrito, que no se trataba de nada personal con los países que no estuvieron en esa gira, solo que era bastante incomodo alargar la despedida cuando los miembros de la banda ya no se llevaban muy bien.