Muchos dicen que la tiradera “Rip Leslie Chao” y los intercambios de palabras con la popular cantante Leslie Shaw la hicieron conocida en el 2023; sin embargo, la cantante urbana Eva Bustamante, de nombre artístico Handa, cuenta a OJO sobre su trayectoria en el género, su trabajo “perfil bajo” en el Perú y el extranjero, y la rivalidad entre ella y la rubia intérprete de la “Faldita”.

“Siento que sí me pude haber hecho más mediática por el hecho de que los medios me han invitado para hablar de este tema (polémica con Leslie), pero dentro de todo tengo mi música que me respalda”, asegura la nena de fuego.

¿El 2023 ha sido tu año de exposición en Perú?

Sí, yo creo que sí. Realmente no estuvo en mis planes la polémica dentro de mi carrera, siempre me gustó trabajar perfil bajo, desde la sombra hacer buena música y crecer poco a poco, pero cuando se da esta situación sin querer yo creo que se supo aprovechar muy bien porque yo tengo talento y buena música.

¿El año anterior qué estuviste haciendo?

Me firmó un sello en Miami (...). Entonces, todo el 2022 viajé mucho, estuve varias veces en Colombia, Argentina, República Dominicana, en Estados Unidos a principios del 2023. Hasta que me di cuenta de que necesitaba hacer un poco más en Perú.

¿Te volviste mediática por la polémica con Leslie Shaw?

Sí, porque al hacer este fronteo que hice, y hablar de alguien mediático, yo sabía a lo que me exponía. (...). Sin embargo, yo dije algo que es una opinión que compartíamos la gran mayoría del género urbano, pero nadie se atrevió decirlo.

¿Pero sí crees que Leslie tiene talento?

Yo reconozco totalmente la trayectoria de esta artista. Ella tiene más años dentro de la industria urbana, pero eso no quiere decir que yo sea mejor o peor. Yo realmente soy una artista con pocos años, pero más adelante pienso ser mejor que ella, son mis proyectos a futuro.

¿Crees que ella tiene temor a tu talento?

Totalmente, yo creo que ella siempre ha querido ser la única resaltante y talentosa, es mi opinión. Entonces, al ver otras artistas, así como yo que están brillando poco a poco y tenemos talento, le ha entrado un poco de miedo.

¿Por qué se habla de niveles en el género urbano?

Lo de niveles se puede interpretar de muchas formas; ella lo dice de forma graciosa para hacer sentir menos a los demás. (...). Creo que los verdaderos niveles están más en tratar de ayudar y sumar.

¿Qué opinas de que Flavia Laos esté incursionando en la música?

Pienso que Flavia todo lo que se propone lo hace, ella es una mujer muy trabajadora (...) ella tiene las cosas claras con respecto a la música, es algo que le ha gustado desde muy chiquita. Sus últimas canciones me gustan mucho. Más propuestas así son las que necesitamos en Perú.

¿Te han dicho que te pareces físicamente a Leslie?

Sí me han mencionado que me parezco físicamente, su hermanita pérdida soy (risas).

Tienen un estilo muy similar...

Yo siempre he tenido estilo medio dark y así empecé mi carrera, pero ella sí ha cambiado. Al comienzo (ella) empezó siendo una barbie, toda de rosado, muy linda, pero en 2022 sentí que cuando yo comencé con fuerza mi estilo rock ella también lo comenzó a tomar.

¿Entonces, es ella quien te imita?

Ella se cree graciosa, lo hace por fastidiar. Es bastante obvio, quizás para la gente no, pero para mí como personaje de esta historia sí (...) porque yo a veces utilizó un lacito y a los dos días ella se pone el mismo lacito, uso un estilo de polo y ella se pone el mismo, para mí resulta graciosa.

¿Qué proyectos tienes este año?

Voy a comenzar a fusionar un poco con artistas peruanos que han tenido una trayectoria muy linda y grande, no necesariamente de mi género.

¿Hay colaboraciones?

Voy a hacer una colaboración con Agua Bella, (...) es tan lindo poder colaborar con ellas después de escuchar su música tantos años. También tengo una colaboración con Pelo de Ambrosio, (...) para mí uno de los mejores artistas del Perú.

ALGO MÁS

El 7 de marzo Handa se presentará junto a Marie Chery Pop, Asmir Young y Flavia Laos en el “Backstage Party” edición Chicas Alfa. Entradas en Joinnus.