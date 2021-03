Hansel Bernuy, expareja de Amy Gutiérrez y reconocido saxofonista peruano, reveló que su padre murió a consecuencia del coronavirus. El músico confirmó la noticia horas después de un desesperado grito de ayuda a las autoridades para atender a su familiar.

“Marcos Antonio Bernuy Maya, mi papá, quiere vivir. Las personas mayores de 60 años, también QUIEREN vivir. Quieren disfrutar de sus nietos, verlos crecer”, señaló Hansel Bernuy en su perfil de Instagram el domingo por la tarde.

El exmúsico de “You Salsa” pidió desesperadamente que le permitan llevar un reguladores de flujo de oxígeno a su padre: “PORFAVOR AUTORICEN EL USO DEL WAYRACHI CON MI PAPÁ !!! Y si no tienen disponibles DÉJENME LLEVAR UNO YO MISMO !!! PERO DÉJENME HACER ALGO POR ÉL Y POR TODAS LAS PERSONAS MAYORES QUE SE ESTÁN MURIENDO SIN QUE NADIE LES DÉ ESPERANZA!!!”.

Además, Hansel Bernuy reveló que le avisaron con poco tiempo que su padre ya estaba muriendo: “Si van a dejarlos MORIR .. al menos DÍGANLE A SUS FAMILIAS! Porqué tenemos que esperar una llamada después de 3 días o más para enterarnos que YA NO TIENEN ESPERANZA??! PORQUÉ ESPERAN QUE ESTÉN A PUNTO DE MORIR PARA AVISAR??!! AYÚDENME A DARLE UN ALIENTO MÁS PARA QUE SIGA LUCHANDO”.

Horas después de esta publicación, la expareja de Amy Gutiérrez confirmó que su padre ya había fallecido. En una desgarradora publicación, el saxofonista dijo sentirse “aliviado” por haber podido tomar la mano de su papá, aunque expresó su dolor por no volverlo a ver.

“Te prometo ser tu fiel retrato y terminar todo lo que dejaste pendiente. Tengo mucho trabajo para lograr ser la mitad del hombre que fuiste. Perdóname por no poder salvarte .. perdóname por no evitar nuestro adiós. Perdóname, papá... quizá pude hacer más y no lo logré. Te amo y te voy a amar siempre... Descansa tranquilo, que la familia va a estar unida como siempre lo deseaste”, escribió Hansel Bernuy.

