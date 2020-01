Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al publicar una fotografía donde aparecen Michelle Soifer y el esposo de su hermana Kimberly.

En un principio, “Peluchín” insinuó que el esposo de Kimberly Soifer había observado una parte del cuerpo de su cuñada.

Sin embargo, Michelle Soifer rápidamente aclaró que no era así y pidió “respeto” para su familia.

Tras las publicaciones, Kimberly Soifer se pronunció y también pidió “respeto”. Asimismo, defendió a su esposo y lamentó los comentarios “malintencionados”.

Foto: Instagram Kimberly Soifer

“Mi esposo: el hombre más respetuoso y fiel que conozco (Después de mi papito jeje). Te amo mi amor, te conozco más de 10 años, eres tú quien trajo la mayor bendición a mi vida, que fue acercarme a los caminos del Señor! Siempre hay gente mal intencionada que solo quiere hacer daño, pero eso nunca va a cambiar , la confianza y el amor que tiene mi familia por ti, sé cuánto quieres a mis hermanas, cómo las cuidas y las respetas y sí, confío en ti 1000# (a lo Gloria Trevi jajaja)”, escribió.

Y es que según Kimberly Soifer, ni siquiera existe el motivo para comentar este tema: “Es más aquí no se trata de confianza, se trata de que no hay nada y que la gente trata de ver cosas donde no hay! No voy a permitir un comentario negativo hacia mi esposo, gracias por ser el mejor papá para los bebés, el mejor esposo y un hijo de Dios Te amo".