Hace unos días, Luciana Fuster reveló muy emocionada que Majo y Mafer Parodi, hermanas de Patricio, la ayudaron a organizar la romántica sorpresa para el chico reality por su cumpleaños número 29 y de esta manera, la integrante de ‘Esto es guerra’ habría querido poner fin a los rumores sobre una posible enemistad entre ellas.

“Primera vez que hago una sorpresa así bonita. Sorpresa de verdad porque yo soy bien quedada para las sorpresas. Yo nunca sé como hacer. Me pongo nerviosa. No sé coordinar, no sé cómo decirle: ‘¿Qué estás haciendo?’ Como para que ni se entere, que ni se las huela. Entonces, yo le digo: ‘Voy a dormir’. Mentira, yo estaba hablando con las hermanas, declaró la influencer a América Espectáculos.

Hermana de Patricio Parodi desmiente a Luciana Fuster

No obstante, la hermana del ‘Pato’ Parodi utilizó sus redes sociales y habría desmentido lo dicho por la chica reality’. “ Fun Fact: me había olvidado que hoy era cumple de ‘Pato’ así que agendé para hoy. Me pasé”, señaló en sus historias de Instagram.

Frente a ello, Rodrigo González y su dupla Gigi Mitre no pudieron evitar burlarse de Luciana Fuster y se mandaron con todo: “ Ella por un lado matándose que se habían juntado las cuñadas, que pasaron la voz (...) Ella cree que porque le abren la puerta para ingresar a su sorpresa, ya se sentía que había planificado juntas. La hermana la ha querido desmentir”, comentó ‘Peluchín’.

“No uses tus plataformas para demostrarle a la gente algo que no es real. Toda tú eres de fantasía. La fantasía que tú misma te generas. No pretendas a nosotros meternos en ese mundo irracional en donde se ve una cosa y tú quieres demostrar otra. Vive tu romance, no abroches donde nadie te quiere poner” , agregó.

