La influencer Majo Parodi, la hermana de Patricio Parodi, sorprendió al revelar que seguirá viviendo en Perú tras dar a luz a su bebé pese a que su pareja se encuentra en España.

A través de Instagram Stories, Majo Parodi contó que está enfocada en la organización del cuarto de su hija: “En verdad estoy comprando lo que voy viendo y siento que falta, ahora estaré enfocada en su cuarto”.

“Ropita no he comprado aún porque me han regalado full, entonces tengo que ver y organizar”, comentó Majo Parodi.

“¿Seguirás viviendo en Perú?”, le preguntó un usuario. “Sí, ahora con mi bebé sí. más adelante está como opción regresar (a España) a terminar mi master, pero no tengo apuro”, explicó Majo Parodi.

Foto: Instagram @twosidesblog

“¿Piensas en vivir sola de nuevo?”, preguntó un internauta, pero Majo Parodi aclaró que, por el momento, seguirá en la casa de sus padres: “Jajaja es muuuy distinto vivir con papás y sola, a veces extraño manejarme sola. Pero por ahora con mis papás”.

Foto: Instagram @twosidesblog

