Stefano Tosso se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusado por el presunto delito de acoso sexual mediante las redes sociales.

Y es que recordemos que una página de Instagram publicó varias presuntas conversaciones donde el actor obligaría a jovencitas menores de edad a enviar fotos y videos privados.

Por su parte, Giacomo Benavides, hermano de Stefano, decidió pronunciarse mediante sus redes sociales y reveló el calvario que vive toda su familia a raíz de este escándalo.

“Necesito grabar estas imágenes por la seguridad de mi familia. Quiero responsabilizar públicamente por cualquier cosa que nos pase a las páginas ‘Influencers out of content’ y al programa de Magaly Medina y quiero dejar constancia de esto, ya que tenemos miedo de lo que nos pueda pasar”, comenzó diciendo el joven.

“Se acusó a mi hermano de un montón de cosas y publicaron su celular. Desde ahí nos comenzaron a llamar y amenazar de muerte, pero también averiguaron mi dirección. Han venido un montón de personas a la puerta de mi casa, a rayarme el carro, tirar bocado a mi patio, tocar nuestra puerta después del toque de queda para meternos miedo”, agregó.

Por último, el actor de improvisación invitó a que las denunciantes hagan sus acusaciones en la comisaría y no en las redes sociales.

“Les pido a todas que han salido a denunciar que no lo hagan por las redes sociales (...) Yo no he hecho estas historias para defender a Stefano, lo hago por mi mamá, por mi familia. Si alguien quiere denunciar a mi hermano, vayan y háganlo, pero en una comisaría como tiene que ser”, finalizó.

Hermano de Stefano Tosso sale en fu defensa - Ojo