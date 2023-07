Hija de Tula Rodríguez defiende a su madre tras críticas: No me parece que rebajen lo que hace por mí

Tula Rodríguez se emocionó por el mensaje de su hija Valentina en su cuenta de TikTok, pues aclaró que sus padres le enseñaron cosas buenas en su vida.

MIRA ESTO: Tula Rodríguez y su hija Valentina pasarán Fiestas Patrias en New York

La vedette se mostró sumamente conmovida cuando su hija la defendía de los comentarios negativos de varios usuarios hacia su pequeña.

“Nada mi amor, es un trabajo de tu papá. Y tuyo... (comenta la menor) Sí, pero también tuyo, tú eres la que tiene ganas de leer y tú eres la que tiene ganas de aprender. Es un trabajo en equipo”, manifestó Rodríguez.

La hija de Tula Rodríguez no se muestra de acuerdo con los comentarios que hacen de su madre: “ No me parece que rebajen el trabajo que mi mamá a hecho por mí ”, expresó la menor.

Te puede interesar