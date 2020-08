Todos lo programas creados por Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, se dejarán de emitir en todo el mundo, anunció su hijo Roberto Gómez Fernández.

En su cuenta de Twitter, el hijo de “Chespirito” lamentó que los recordados e históricos programas de su padre queden fuera del aire, pero no explicó lo que ocurrió.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos”, señaló.

Por su parte, su hermana Graciela señaló que “quien más se beneficio” de los programas de su padre, ahora dice que ya no valen.

“Es una pena que quien más se benefició de los programas de ‘Chespirito’ hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo… Esa riqueza no se puede cuantificar… Los intereses económicos no están en la familia”, escribió Graciela Gómez.

Cabe resaltar que el Grupo Televisa es quien contaba con los derechos de transmisión de todas las series.

Florinda Meza se pronuncia

La viuda de “Chespirito”, Florinda Meza, lamentó la decisión y aseguró que no fue parte de las negociaciones:

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, indicó.

“Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética”, agregó.

Además, Florinda Meza lanzó un comentario contra algunos ejecutivos de Televisa: “Tal vez algunos ejecutivos sin visión lo quieren borrar, pero en el corazón y la memoria de los buenos que siempre lo han seguido, estará más vivo que nunca. ¿Verdad que sí?”.

