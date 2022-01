Más felices que nunca. Hugo García y la modelo Alessia Rovegno derrocharon su amor en la reciente portada de la revista Cosas, en donde revelan grandes detalles de su romance.

En la entrevista, el deportista contó cómo conoció y se enamoró de Alessia, y además habló sobre el viaje que realizaron juntos por Europa, el cual considera que los unió mucho más.

“Fue algo bastante inesperado. No nos conocíamos, yo la vi en el videoclip de su primera canción, ‘Un amor como el nuestro’, ya que un amigo lo compartió en redes. Sentí una conexión súper linda, como si la conociera de toda la vida. Desde ese día no paré hasta conocerla”, dijo Hugo García en Cosas.

Por su parte, Alessia Rovegno también se animó a contar más detalles del inicio de su relación con el chico reality. “Desde el primer momento conectamos de una manera especial y sin siquiera una explicación. El amor es así, cuando uno conecta, conecta. Cuando las cosas fluyen y se dan naturalmente, todo es bonito”, añadió.

Además, en ese camino de construir una relación sólida, Alessia reveló que ya conoce a la familia de su pareja.

“La familia de Hugo es un amor. Su mamá tiene un corazón hermoso y la relación que tienen es admirable. Uno se puede dar cuenta fácilmente de la clase de persona que son todos. Son increíbles”, mencionó.

Mientras que García comentó que la familia de su pareja es muy divertida y que lo hicieron sentir como en casa.

“Ya se imaginarán cómo estaba el día que iba a conocerlos, ¿no? Una semana antes, ya estaba aprendiendo coreografías y tiktoks para no pasar roche [risas]. Definitivamente, el talento sobra en esa familia. Todos son muy unidos y divertidos. Me recibieron de la mejor manera, me hicieron sentir como en casa y parte de la familia desde el primer momento”, manifestó.

DEPORTE EXTREMO

Con respecto a su gran pasión, Hugo García brindó detalles de su incursión en el mundo de los deportes de aventura y de cómo su pareja lo apoya constantemente.

“Mis papás me inculcaron el deporte en la vida desde muy chico. Me creía uno de los Rocket Power [risas]. Siempre he sido una persona muy competitiva, con ganas de superar mis límites y dar lo mejor de mí en todo lo que haga. La bicicleta de montaña es lo que más me apasiona, y hoy en día lo hago de manera profesional”, acotó.

“Ha sido increíble compartir esta pasión con Alessia, ya que se ha convertido en mi partner, no solo me apoya en todo lo que hago, sino también se manda a todo, solo falta que salte conmigo de un paracaídas [risas]”, agregó.

Cabe destacar que toda la producción del video y las espectaculares fotos fueron hecha en Milán (Italia) y la pareja del momento estuvo vestido por Dolce & Gabbana.

Tras lucirse juntos en la portada de la revista, ambos compartieron una publicación en sus cuentas de Instagram lo feliz que se sienten de poder compartirla con sus seguidores.

