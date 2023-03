El pasado viernes 3 de marzo, el influencer peruano Ioanis Patsias Morales realizó una verdadera hazaña recreando el ‘Motomami Tour’ de la famosa cantante española que no incluyó a Perú dentro de los países donde se presentaría. El espectáculo se llevó a cabo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y reunió a más de 3000 personas que se animaron a participar del evento y disfrutar del show a pesar de no poder ver a la verdadera Rosalía. Inevitablemente, la presentación se hizo viral en redes sociales y miles de usuarios reaccionaron al épico momento. “Los bailarines también tienen el pelo teñido como los bailarines reales. Esto va más allá del siguiente nivel”, “La forma en que realmente pensé que era Rosalía al principio. Esos son fanáticos dedicados” y “Cuando pides a Rosalía por Aliexpress” fueron los comentarios más populares.

El repertorio de canciones dentro del tributo fue el mismo que en el concierto real y contó con una serie de entretenimientos adicionales como un divertido meet and greet, premios en vivo y hasta un concurso de baile. Al finalizar la velada, se lanzó un after party protagonizado por DJ Peligro y todos los asistentes salieron completamente satisfechos por participar. “Cuando era chico replicaba conciertos encerrado en mi cuarto para que nadie me vea, no puedo creer que muchos años después esté haciendo esto frente a más de 3000 mijirritos... LOS AMOOO”, compartió el influencer a mitad de su presentación.

Por supuesto, las insistencias de los fans a la popular Rosalía no faltaron y le pidieron ver el show pues tuvo una producción excelente. La cantante logró ver uno de los videos publicados en TikTok sobre el tributo en donde sonaba su canción “Bizcochito” y comentó “Dimensión paralela desblokeada” para luego empezar a seguir al creador de contenido. Ellos inmediatamente postearon un video celebrando eufóricamente el reconocimiento de la intérprete y sus seguidores no han dejado de pedir una segunda fecha del show en comentarios. ¿Te animarías a participar en el evento?

