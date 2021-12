El artillero de la selección peruana Jefferson Farfán se ha manifestado luego del sensible fallecimiento de su abuela Rosa. Con un sentido mensaje publicado en su Instagram, la ‘Foquita’ expresó todo el amor y cariño que sintió por ‘Mamá Rosa’.

“La vida me ha dado muchos momentos hermosos que me han llenado de dicha y felicidad. A veces se piensa que por las cosas que ponemos en redes nuestras vidas solo reflejan cosas positivas. Pero la vida no es así, hay momentos buenos y también otros tristes”, empezó escribiendo el artillero de Alianza Lima.

“Hoy me toca vivir lo segundo, y no es fácil. Voy a extrañar a mi abuela, pero sé que ya está en un mejor lugar al lado de Dios. Él la cuidará y la tendrá en su gloria y eso me llena de consuelo. Gracias Mamá Rosa por los momentos vividos, descansa en paz”, agregó la ‘Foquita’.

“Te amaré por siempre”, finalizó Farfán en un emotiva publicación que ya tiene decenas de miles de reacciones en Instagram.

Cabe resaltar que Jefferson Farfán consideraba a su abuela como una segunda madre. La señora Rosa Farfán falleció el 30 de diciembre en horas de la mañana. Tanto la Federación Peruana de Fútbol como el club Alianza Lima hicieron llegar sus condolencias a la familia y al futbolista.