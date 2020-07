La actriz y conductora de televisión, Fiorella Rodríguez se animó a contar los detalles de su relación con el fotógrafo, Jean Pierre, 20 años menor que ella, tras haber cumplido un año juntos.

“El secreto es mucho amor, el amor es hermoso... Lo chévere aquí es que no lo buscamos, estábamos solos en ese momento, nos encontramo bajo un marco lindo porque ambos somos actores, por esas eventualidades de la vida coincidimos en un microteatro y ‚sin buscarlo, comenzamos a salir, a conocernos, a darnos cuenta de que había muchas cosas en común”, señaló Fiorella en el programa ‘América hoy’.

La actriz de teatro señaló que no le interesa el qué dirán y vive su amor a plenitud tanto a así que la relación poco a poco es más sólida.

“Los momentos bonitos que comenzamos a vivir se pusieron cada vez más sólidos y cada vez pasábamos más tiempo juntos, no teníamos porqué formalizar, somos dos personas adultas, no había la necesidad de formalizar, nos provocó darnos esta oportunidad y, si de verdad, tú no vives tu vida por ti, nadie lo va a hacer, así que todo bien, no podemos vivir nuestras vidas según comentarios de terceros porque eso sí sería un error”, contó Rodríguez.

La popular ‘Amistad’ reveló que fue ella quien dio el primero paso para que la relación iniciara y hoy viven una intenso amor.