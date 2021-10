El modelo y exchico reality Israel Dreyfus reapareció para meterle su ‘chiquita’ a sus excompañeros que ahora la pegan de cantantes como es el caso de Mario Hart y Jota Benz Asimismo, el influencer descartó incursionar en el mundo del canto pues asegura que no le interesa.

“Hay un síndrome de Malumitas, sé que tienen mucho talento y sé que hay otros que persisten, pero ni con autotune... Hay un síndrome de Maluma, todos creen que es un mercado fácil y no lo veo fácil. Como que ser actor, pero un par por ahí se puede proyectar con un poco de esfuerzo, tienen el potencial”, declaró para el Popular.

“Yo no bailo ni canto. Los pollitos dicen voy a cantar, no estaría mal un rap. Acá en Perú todo pega, pero no me interesa”, agregó.

Por otro lado, el popular “Beba” Dreyfus, quien debutó como conductor del programa “Arroz con mango” junto a Kurt Villavicencio, no descartó regresar a un realitie de competencia.

“Si algo he aprendido a mis 33 años, es no cerrarle las puertas a nada que me suma y trabajar te suma. Yo no estoy ahí para que me vean la carita o para que hablen de mí o brillar en la pantalla”, sentenció.

