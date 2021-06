El exchico reality, Israel Dreyfus, salió en defensa de su amigo Mario Hart, quién fue duramente criticado por Gino Pesaressi por convocar una marcha por la democracia y defender el voto de Keiko Fujimori.

A través de su cuenta de Instagram, el popular “Beba Dreyfus” le recordó a Gino el escándalo de vacunación en el que estuvo involucrada su empresa.

“Lo que el país hoy necesita es ese temple para no permitir que en tu cara te roben la libertad, los argumentos comprobados para hablar de fraude existen, salen a diario y no podemos actuar de forma tibia ante esta realidad, mañana será tarde”, escribió.

Foto: (Captura/Instagram:@mariohart).

En esa línea añadió: “Se trata de no empujar al país al comunismo radical, aquel que hará que a partir del 28 de julio le rindas pleitesia y opinión le importará un ca****. ¿Pero sabes? No todo quizás sea malo, pues aquellos que ya laboran para el Estado y han obtenido cuestionables ventajas quizás puedan mantener su status quo, bueno hasta que el Estado decida que ya no le son útiles. Estas ventajas que te permiten vacunarte cuando no te corresponde (por ejemplo)”.

Por ultimó, Dreyfus le dijo: “no se trata de saber cómo funciona la ONPE”, como mencionó Gino Pesaressi. “Lo que debes saber es cómo opera el comunismo y principalmente si te atreverías a vivir en él. Te veo cuando nos toque salir a recuperar esa democracia, esa misma democracia que hoy te permite ‘ganar’”, sentenció.

