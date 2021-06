¡FUEGOOOOOOO! Mario Hart no se quedó callado y decidió responderle con todo a Gino Pesaressi luego de su provocador mensaje en redes sociales. Recordemos que los influencers están enfrascados en una acalorada conversación virtual por defender sus posiciones políticas.

¿Qué dijo Gino Pesaressi?

A través de su cuenta de Instagram, el exintegrante de EGG decidió enviarle un fuerte mensaje al capitán los combatientes.

“Y recuerden amigos que pelearte con otra persona por defender a un político que ni si quiera te conoce, te convierte en un súper idiota”, escribió en su red social.

Esto no le habría gustado nada al piloto de carreras, quién también uso su plataforma social para contestarle al exchico reality.

“Y un recontra idiota si crees que defender a tu país es defender a un político”, generando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Foto: (Captura/Instagram: @mariohart)

¿Korina Rivadeneira bloqueó a Gino Pesaressi?

El exintegrante de EGG fue cuestionado por una de sus seguidoras, quien le escribió: “Gino, ¿por qué no mejor le escribes un dm directamente?”. A lo que Gino Pesaressi respondió: “Con la que me peleé, me bloqueo”.

Vale recordar que Korina Rivadeneira salió al frente para defender a su esposo Mario Hart, quién fue duramente criticado por Gino Pesaressi, tras convocar una marcha por la democracia y defender el voto de Keiko Fujimori.

Mediante su cuenta de Instagram, la modelo venezolana tildó a Pesaressi como “desubicado” y “mal intencionado”.

