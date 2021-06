El chico reality Mario Hart salió a marchar a favor de respetar el voto en estas Elecciones Generales 2021, el mismo que fue convocado para defender la democracia y tuvo punto de encuentro el Campo de Marte.

Tras hacer la convocatoria en su cuenta de Instagram, Mario Hart se hizo presente en la marcha pacífica y defendió su posición, pidiendo que haya un conteo de votos limpio.

Mario Hart compartió videos de esta movilización y posteriormente escribió: “Tibiecitos, sigan pensando que esto es normal. Seguiremos luchando por defender nuestro voto”.

Ese mismo día, Mario Hart protagonizó un acalorada conversación por Instagram con Gino Pesaressi. “#RespetaMiVotoVamos a permitir este FRAUDE??? Claro q NO!!! De nosotros depende!!”, escribió Hart; a lo que el segundo le escribió: “Mario con todo cariño, anda averigua cómo es que realmente funciona el conteo de la ONPE. Decir “fraude” o “robo” con tanta tranquilidad en estos momentos es lo que menos necesita la gente”.

La situación se puso acalorada cuando Mario Hart le respondió: “Peleo por lo que me parece justo (...) en todo caso no me acomodo tan rápido”.

