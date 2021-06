En las redes sociales se ha viralizado un video recordando la vez en que la hoy electa congresista Sigrid Bazán aseguraba que no iba a postular para ser parlamentaria en el Congreso de la República.

Ocurrió cuando trabajaba en un medio de comunicación impreso y entrevistaba a Renzo Ibañez, militante del partido Aprista. Fue entonces que él preguntó si iba a postular al Congreso de la República y ella aseguró que no.

“¿A ti te gustaría ser política o te queda en el periodismo?”, le preguntó Ibañez a Bazán y ella respondió: “A mí me gusta ser periodista, a mí me gusta hacerte las preguntas”.

Seguidamente le repreguntó: “Pero, una cosita, ¿Vas a postular al congreso?”, a lo que Sigrid Bazán le dijo: “No, nunca”. El video fue compartido en Tik Tok por la cuenta @caviarroc.

Sigrid Bazán recibe credenciales

El miércoles 9 de junio, Sigrid Bazán recibió sus credenciales de congresista electa. Ella postuló con el partido Juntos por el Perú, que lidera Verónika Mendoza. “Ha sido muy duro poder esbozar una sonrisa de celebración hasta ahora. Han sido muchos meses de duro trabajo. Jamás he sido una persona que se toma las cosas a la ligera o que las da por sentado, así que desde el primer día salimos a las calles, a ganarnos la confianza de las casi 45 mil personas que apostaron por mi. Y si bien aún no hay mucho tiempo ni espíritu para celebrar, hoy por primera vez me sentí realmente contenta de verme codo a codo con los compañeros con los que compartiré estos 5 años”, escribió emocionada.

