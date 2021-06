¡Terrible! Agatha Lys estuvo enlazada con el programa “Amor y Fuego”, donde reveló que viene siendo víctima de amenazas de muerte y fuertes ataques cibernéticos a raíz de que afirmara que Keiko Fujimori llegaría a la presidencia del Perú.

“En realidad todo ha sido desde la primera vuelta. Siento que hay una mano negra en todo esto. Empecé a recibir insultos, amenazas. Yo visualicé irregularidades, empecé a decir que todo estaba muy reñido y que todo se inclinaba hacia la señora Fujimori, pero siento que esto se puede voltear porque hay muchas irregularidades”, comenzó diciendo.

Sin embargo, cuando la vidente fue consultada por Rodrigo González y Gigi Mitre sobre los futuros resultados de esta segunda vuelta, Agatha no quiso entrar en mayor detalles debido al temor de que algo le pase.

“Yo en este momento puntual ya no quisiera pronunciarme por un candidato porque siento que esto ha avanzado demasiado. Yo no soy fujimorista, incluso dije cuando ella ingresaba a la cárcel. He visto que las cosas avanzan de tal manera, que lo que va a pasar en el Perú en los próximos días, a una parte no le va a agradar, hay agitación social”, expresó atemorizada.

“Quiero llamar a la paz, armonía... Sí, siento que lo que puede ocurrir puede ser transitorio, que este candidato o candidata no va a estar mucho tiempo. Lo que va a pasar no es justo y por eso pueden haber muchas protestas. El Perú va a estar bien, de repente hay que pasar un trago amargo, pero luego vamos a estar tranquilos”, finalizó.

