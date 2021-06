Yiddá Eslava utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre la incertidumbre que ha creado esta segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. Y es que esta vez, la actriz se animó a escribirle una carta a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, de salir electos como presidentes.

“Carta para quién salga electo: En Julio tomarás el poder. Pero recuerda…No solo el 50% que voto en tu contra, sino también los que votaron por ti, ¡todos! estaremos atentos a cada movimiento, a cada decisión, quiero que sepas que no vamos a dejar que vulneres nuestros derechos. Qué, aunque parezca que estaremos divididos, esta situación en breve acabará y nos volveremos a unir”, se comienza leyendo en su extenso post.

En ese sentido, la exchica reality aseguró que los peruanos estamos muy desconfiados y que ahora solo creemos en acciones, más que en palabras.

“Siéntete en jaque, no lo tomes como amenaza, sino como advertencia. Lamentablemente ya no confiamos en nadie y por ahora, así es mejor. Nos mintieron mucho, durante largo tiempo, no pretendas ganar nuestra confianza con pequeños logros, ahora seremos más exigentes, y no nos dejaremos engatusar con actos que más allá de parecer extraordinarios, serán lo que te corresponde”, agregó.

“Estamos dolidos, maltratados y resentidos. Sé que irá pasando lentamente, mientras recuperamos el respeto…pero si algo aprendimos estos últimos años, es a no creer… y entendimos que TÚ NO NOS MANDAS, NOSOTROS SOMOS TUS JEFES, eso nunca lo olvides”, finalizó.

