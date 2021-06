Issabela Camil, uno de los grandes amores del cantante Luis Miguel, ha confesado en más de una ocasión que no está inconforme por cómo fue presentada en la bioserie de ‘El Sol de México’ en Netflix, pero recientemente se mostró descontenta por la caracterización que hubo de Michelle Salas.

La actriz mexicana se refirió a los cuestionamientos sobre las declaraciones de Michelle Salas, quien a principios de este mes lanzó un comunicado en donde expresó su molestia por la sexualización que se hizo de ella en “Luis Miguel: La Serie”.

“No sé, yo creo que la mujer se tiene que respetar siempre, en cualquier contexto. No sé, la verdad no la conozco, no conozco lo que le pasó, ya no puedo decirte más ni de ella ni de nadie más que haya salido ahí o de otras historias”, señaló Camil para el programa “Hoy” de México.

Michelle Salas compartió un comunicado para expresar su rechazo de cómo la producción de la serie representó su relación sentimental con Alejandro Asensi, el exmánager del cantante Luis Miguel.

“Me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, a su hija, para terminar este capítulo de su historia”, compartió la hija de Stephanie Salas y ‘El Sol de México’ a través de sus redes sociales.

