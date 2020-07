Ivana Yturbe no se quedó callada y respondió a la presunta indirecta que la expareja de Beto da Silva le mandó en Instagram.

Al ser consultada por una reciente publicación de Alessia Vurbal, madre del hijo del futbolista, Ivana Yturbe pidió que si le tenían que decir algo, mejor se lo digan de frente y no por redes sociales.

“Las indirectas, tal cual como son, indirectas, de verdad que ni caso les hago. Cuando una persona me quiere decir algo en la cara, que venga y me lo diga. Yo creo que así es como son las cosas. Yo, cuando tengo algo que decirle a alguien, se lo digo”, comentó la “princesa inca” en “América Espectáculos”.

Según la chica reality, actualmente se encuentra ”feliz, tranquila, enfocada en mi trabajo, de hecho es una de mis prioridades”.

Se defiende

Asimismo, Ivana Yturbe comentó que todo lo que tiene es gracias a su trabajo y no a otras personas: “Gracias a Dios tengo la oportunidad de tener este trabajo, de tener otros trabajos (...) feliz de ser totalmente independiente, desde los 14 años yo trabajo, creo que el todo mundo que me conoce sabe que yo trabajo y que no necesito -gracias a Dios- nada de nadie”.

¿Qué dijo la ex de Beto?

En su cuenta de Instagram, Alessia Vurbal lanzó una tremenda indirecta: “No se trata de ser ‘bonita’ , La verdadera belleza viene de ser fuerte, honesta e independiente e inteligente. Valiente y decidida. Real y genuina en un mundo lleno de personas falsas. Esa es la belleza que debe ser admirada”.

