Jaime Bayly no se calló nada y expresó en la última edición de su programa su asombro al ver que muchos peruanos están dispuesto a votar por candidatos que tienen “ideas antiliberales” en estas Elecciones 2021.

“No puedo creer que tantos peruanos estén dispuestos a votar por gente que tiene ideas tan trasnochadas, tan antiliberales, tan enemiga de la felicidad humana”, comenzó diciendo.

El periodista se refirió netamente a las polémicas declaraciones de Neldy Mendoza de Renovación Popular, quien comentó que “las mujeres son violadas por tomar anticonceptivos, y que si se les enseña que lo que menos importa es ser madre, se estarían convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos”.

Por su parte, Milagros Aguayo mencionó que “la mujer fue creada por Dios para ser ayudante del hombre y que no puede pretender ser más inteligente”.

Es en ese sentido, que Bayly consideró no importa si tienes alguna inclinación religiosa, pero que esos pensamientos eran totalmente ‘deplorables’. “Acá no importa si soy o no creyente. Acá lo que está en juego es la libertad personal y la felicidad humana”, dijo.

