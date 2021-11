¡Fuerte y claro! Jamila Dahabreh no se quedó callada y se pronunció mediante sus redes sociales, tras haber sido calificada como “improvisada” por la conductora Magaly Medina, luego de que expusiera en su programa que la modelo fue a representar al Perú en la Expo Feria Dubái.

“Yo no me meto con nadie, no hablo de nadie y así soy feliz. Jamás iré a tu programa a hablar de lo que quieres que hable, lo siento”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

Asimismo, una de las denominadas ‘Chicas Tulum’, le recordó a la popular ‘Urraca’, que ella estudió la carrera de diseño de modas.

“Yo no soy una improvisada. Estudié diseño y stylist. No sé que tan orgullosa te sientes de que te paguen por destruir a la gente. Creo en la justicia divina”, expresó.

Por último, Jamila le pidió a la figura de ATV que ya no envíe a sus ‘urracos’ a que la contacten para que se apersone a su programa.

“Más bien dile a tus reporteros que dejen de acosarme diciendo que vaya a tu set a atacar a la gente que tú odias”, finalizó.

