¡Fuertes revelaciones! Dalia Durán estuvo enlazada con el programa “América Hoy”, donde hizo su descargo y respondió a todas las críticas que viene recibiendo por haber salido en televisión para pedir ayuda económica, tras ser desalojada de su departamento en Magdalena.

Y es que tras mudarse a Trapiche, Comas, la exesposa de John Kelvin aseguró que la familia del cumbiambero no la habría ayudado del todo como se viene especulando, sino que todo habría sido parte de un “préstamo”, tanto en la mudanza, como el alquiler del lugar donde ahora vive con sus menores hijos.

“Fue un préstamo que se hizo, no es que me lo hayan pagado. Todo fue para que las cosas no vayan a un depósito. Nunca en los 13 años que tuve con el padre de mis hijos, les he pedido un favor. He tratado de mantener una relación cordial por el tema de mis hijos, pero esto es un préstamo, la mudanza y el lugar donde estoy viviendo”, comenzó diciendo Dalia.

En ese momento, la conductora Janet Barboza no pudo evitar mostrar su indignación con la familia de John Kelvin y hasta tildó de “sinvergüenza” al cantante peruano.

“¿Nos estás diciendo que la mamá de John Kelvin, que el tío de tus hijos, no te han apoyado en hacer esta mudanza y no han velado porque las criaturas estén a buen recaudo? Si bien la responsabilidad es de John Kelvin, pero la familia tiene que ayudar cuando hay menores de por medio”, expresó la presentadora.

“Esto no quita que el sinvergüenza de John Kelvin, viéndote que estás sufriendo para sacar adelante a tus hijos, haciendo lo que puedes, se pronuncie y diga: ‘no voy a permitir que lucren con la imagen de mis hijos’... ¡Vaya sinvergüenza! Las cosas como son, cero apoyo moral”, finalizó Janet bastante molesta.

Dalia Durán cuenta que le prestaron dinero para no perder sus cosas https://www.americatv.com.pe/noticias

