¡Fuertes declaraciones! Cada vez son más fuertes los rumores sobre quiénes serían los integrante de la nueva temporada de “El Artista del Año”, el cual comienza este sábado por las pantallas de América Televisión. Sin embargo, las declaraciones de Janet Barboza sorprendieron a propios y extraños.

En un primer momento, Ethel Pozo confirmó que con el permiso del productor Armando Tafur, daba el nombre del primer jale para este sábado: la salsera Yahaira Plasencia.

Luego de ello, procedió a opinar la popular ‘Rulitos’, quien le dijo a su productor lo siguiente: “No nos ha ido bien, a Edson lo eliminaron 3 veces, a mí también me han eliminado, Melissa es una ‘reina caída’, así que para que no haya problemas en el elenco, no envíes a nadie, por favor Armando”, comenzó diciendo.

Como se recuerda, Melissa Paredes fue suspendida del programa debido al ampay que protagonizó junto a su bailarín Anthony Aranda, cuando aparentemente aún mantenía una relación con su esposo, Rodrigo Cuba.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO