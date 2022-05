Jazmin Pinedo y el psicoterapeuta Tomás Angulo protagonizaron un incómodo momento en la reciente edición del programa ‘En Boca de Todos’, cuando le preguntaron si tenía algún problema en hablar con alguna pareja.

“Sí, o sea, tengo que hablar con el papá de mi hija, no solo es mi ex, claramente tenemos una comunicación constante”, comentó en referencia a Gino Assereto, padre de su hija Khaleesi.

El psicólogo intervino y le dio un consejo a las mujeres que tienen relación con sus exparejas: “hablar es sencillo, el tema es cómo hablar, qué decir, cómo escuchar, qué compartir”.

El especialista fue interrumpido por la ‘Chinita’, quien replicó: “usted no tiene amigas ex, no? porque si tienes que andar pensando qué vas a decir, ya no hay amistad, hay otra cosa”.

Tomás Angulo se incomodó y dijo: “no me has entendido y te lo voy aclarar, te lo aclaro para que puedas entenderlo mejor”.

“Usted es psicólogo, (explíqueme) con manzanas”, comentó Jazmín.

“Tú misma dijiste que hablar con un ex lo tenías que hacer porque era el padre de tu hija”, le respondió Angulo, a lo que Jazmín no se quedó callada: “no dije que lo tenía (que hacer), dije que era lógico”.

“Ok, que era necesario hablar. Hablar de padre a padre también es difícil porque hay que tomar en cuenta, cuándo, dónde y cuál es el argumento. Recuerda que en padres separados hay temas muy picantes y espinosos”, sentenció el especialista. En el programa pasaron a otro tema rápidamente.

