Sorprendieron a sus fanáticos. Jazmín Pinedo y Gino Assereto decidieron pasar las fiestas navideñas juntos por su hija Khalessi. Y es que unos videos que la misma conductora de “Esto es Guerra” subió a sus redes, confirmarían este hecho.

En el clip se puede ver a la pequeña muy emocionada abriendo sus regalos, mientras que de fondo se logra ver al guerrero bromeando con quitarle su presente. “Papá, ya pues... Mamá, mira”, se le escucha decir a la niña.

Como se sabe, pese a que Jazmín y Gino se encuentran separados hace varios meses, ambos mantienen una relación muy cordial y amable por el bienestar de su pequeña hija.

Recordemos que hace algunos días, el chico reality fue consultado sobre si pasaría Navidad con la ‘chinita’. “No sé, no sé, no sé. No sé, pero tampoco tendría problema”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR