La entrevista que le brindó Jossmery Toledo a Magaly Medina trajo consecuencias. El futbolista no aguantó y arremetió con todo, tras las acusaciones que hizo la ‘tombita sexy’ en “Magaly TV La Firme”, el lunes por la noche.

Y es que la expolicía se refirió al término de “bravazo” que su expareja utilizó cuando le preguntaron por su triángulo amoroso con Jossmery y Shirley Arica.

“No sé qué es bravazo (...) Ni en la cama es bravazo. Le dicen ‘pantene’, más panza que..”, dijo sonrojada la influencer.

Indignado, Jean Deza respondió ante los ‘urracos’ de Magaly Medina:

“Dile que me siga diciendo ‘pantene’, de todos sus ex me decía lo mismo, como si ella fuera buena en la cama, más mala que pegarle a la mama”.

Luego, añadió que Jossmery le sacó mucho dinero, pero que él prefiere cerrar el capítulo.