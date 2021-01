Una lamentable noticia dio el cantante Jean Paul Santa María. Su padre, Julio Enrique Santa María Angulo, falleció y este decidió recordarlo con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

“No es más que un hasta luego...No es más que un breve adiós...Julio Enrique Santa María Angulo mi héroe forever! Mi papito lindo! Mi ejemplo a seguir insuperable! te amo con toda mi alma papá y gracias por todo lo que me enseñaste y todo lo que me diste y todo lo que me dejaste en cada una de tus sabias palabras!”, escribió Jean Paul Santa María.

Además, Jean Paul Santa María le hizo una promesa a su padre, quien siempre fue su ejemplo a seguir. “Gracias por tanto tanto tanto! fuiste el mejor papá del mundo y prometo día a día seguir mejorando como hombre y como ser humano para que desde allá arriba me veas y me digas como siempre! Ese es mi hijo y estes orgulloso de mi. Descansa en paz! Te amo por siempre!”.

Por su parte, Romina Gachoy también se despidió del padre de Jean Paul Santa María. “Mi suegrito querido gracias por tantos momentos felices a tu lado, por tus abrazos, tu dulzura y esa mirada angelical que jamas olvidaré...Por siempre vivirás en mi corazón. Te amamos! Que en paz descanses”.

