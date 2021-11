El director de la película ‘La Foquita, el 10 de la calle’, Martín Casapía, denunció en su redes sociales que la empresa ‘New Century Films’ debe un millón 800 mil soles por taquillas.

“Jorge Licetti paga tu deuda. No acabes con el cine peruano”, escribió en su cuenta de Facebook, junto a un video donde reclama que la compañía page el dinero por concepto de entradas.

El cineasta recibió el apoyo de varios actores, como Ramón García, Stephany Orué, Anaí Padilla, Joaquín Escobar y Alessandra Fuller, quienes se sumaron a la denuncia.

“Nuestra película La Foquita: El 10 de la Calle tuvo una buena recepción del público; convirtiéndose en una de las películas más taquilleras del cine peruano. Una de nuestras grandes preocupaciones cuando hacemos una película es que el espectador no conecte con la historia y por ende no vaya al cine. Pero jamás se nos pasó por la mente que nuestro distribuidor #JorgeLicetti (Dueño de New Century Films - nos informan que ahora es de West Bay) se quedaría con nuestro dinero. ( Deuda de 1.8 Millones de soles) Estamos iniciando TODAS las acciones correspondientes”, escribió días atrás Casapía en su cuenta de Facebook.

El destacado actor Ramón García, quien participó del film, exhortó a la empresa que pague la deuda de taquilla que tiene: “Mucha gente nos involucramos, ponemos nuestros sueños, nuestras esperanzas en esa película. Todos hemos cumplido con nuestro deber, menos usted señor Jorge Licetti, ¡pague!”.

La Foquita: El 10 de la Calle

La película “La Foquita: El 10 de la Calle” relata la vida del futbolista Jefferson Farfán, desde su infancia hasta su paso por la Copa Mundial de Fútbol de 2018. En una entrevista con Trome, el cineasta resaltó que Farfán es socio y uno de los acreedores que está siendo golpeado por la presunta estafa de Jorge Licetti.

“La relación con Jefferson siempre ha sido buena, él ha sido muy paciente pero ha llegado a un límite y salimos a hacer esta denuncia. Además, esto afecta y desalienta a que la gente quiera apostar por el cine peruano”.

