Jefferson Farfán reveló el motivo por el que decidió mantener en reserva el nacimiento de su hija por tanto tiempo. En su programa de estreno, ‘Enfocados’, la popular Foquita comentó que está feliz con su pequeña Luana.

“He tratado de mantenerlo en perfil bajo porque no he querido exponer a mi hija, como se expuesto en algunos momentos a mis hijos”, dijo el exfutbolista.

También adelantó que pronto sus amigos y seguidores podrán conocer a la madre de su pequeña, quien sería la modelo Darinka Ramirez.

“Estoy muy feliz, mi familia muy feliz, la mamá de mi hija muy feliz, estoy agradecido con la vida y con la hija hermosa que me ha dado, agradecerle a la mamá de mi hija y espero que pronto la conozcan”, indicó Jefferson Farfán.

Ya no tendrá más hijos

Jefferson Farfán sorprendió a varios luego de revelar que tiene una cuarta hija de más de un año. En su podcast ‘Enfocados’, el exfutbolista dijo que no tiene pensado tener más hijos, sin embargo, congeló sus espermatozoides por si cambia de decisión.

“Cuatro (hijos) ya hermano. No, ya no. ¿No sabes lo que me he hecho? Ya cerré la fábrica. Igual he guardado un poco de miel de abeja. Por si acaso, uno nunca sabe más adelante. Ahí su panal. Hermano, tú si no dejes ni m....”, afirmó la ‘Foquita’.

Luego, Roberto Guizasola bromeó sobre los efectos colaterales tras someterse a dicho procedimiento.

“Dicen que esa vaina tiene efecto rebote y a mí me está preocupando eso. Cuidado, demonio”, sostuvo entre risas.