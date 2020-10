Jeicy decidió no quedarse callado y aprovechó las cámaras de “Amor y Fuego” para mandarle unas cuantas palabras a Chris y a Micheille Soifer, quienes han sido relacionadas en el pasado con algunos futbolistas peruanos.

Y es que en el dominicano se refirió a los fuertes rumores sobre un posible acercamiento hace algún tiempo entre Chris y Christian Cueva. “Ella negó en el sillón rojo, pero ella sabe que no es así. Sabe que incluso la esposa de Cueva me llamó y me escribió a mí si era cierto, pero yo nunca dije nada. Él metió un par de goles en la cancha de las Soifer”, comenzó contando.

Con esto, Jeicy estaría confirmando las acusaciones que hizo Kevin Blow hace algún tiempo, afirmando que Micheille también tuvo un acercamiento al seleccionado.

“Yo creo que hay un equipo medio armado (...) Lo que pasa es que a Chávarri (Diego) le gusta todo lo que yo dejó (...)”, finalizó.

