¡Fuertes declaraciones! Jenko del Río se presentó en el programa “Amor y Fuego” para revelar detalles de lo que fue su relación con Paloma Fiuza. Y es que el exchico reality quedó muy incómodo al saber que la brasilera dijo que se habría arrepentido de su matrimonio.

“Me mortifica mucho esto, ¿por qué no habla de Facundo? ¿Por qué de mi? ¿Por qué no habla de por qué terminó con Facundo? A mi me han contado tantas cosas que yo me quedo callado, pero que ella diga la verdad. Ella no habla de él porque él está en el mismo canal que ella”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños es que el también modelo confesó que su matrimonio con la exintegrante de Exporto Brasil habría sido para que ella pudiera sacar sus papeles y pueda vivir legalmente en el Perú.

“Si, la verdad es que sí, el matrimonio fue para que sacara sus papeles. Yo la amaba y entonces yo veía que ella llegaba llorando a la casa, entonces yo no la quería ver así, le dije para adelantar la boda y cosa que la dejaban de molestar”, contó.

