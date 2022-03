Pese a las críticas y las acusaciones de fraude, Jessica Newton decidió coronar hoy a las finalistas del ‘Miss Perú La Pre’, con la presencia de la prensa y quienes no faltaron, fueron los ‘urracos’ de Magaly Medina.

La popularidad de tres de las finalistas al ‘Miss Perú La Pre’, provocó diversas críticas y denuncias de fraude por algunas concursantes que no quedaron entre las cuatro finalistas, junto a las hijas de Keiko Fujimori, Carlos Barraza y Nílver Huarac.

El reportero de Magaly Medina, cuestionó a Jessica Newton, por continuar con el evento, pese a las críticas y la empresaria respondió así: “Es muy incómodo tener este tipo de comentarios estando ellas presentes”.

Jessica se deslindó de los padres de las participantes y aseguró no conocerlos personalmente: “Soy muy valientes. No ingresaron porque son la hija de nadie. Yo no conozco personalmente a los padres. Los conoceré esta semana”.

