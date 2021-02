¡Fuertes declaraciones! Jessica Newton no se quedó callada y se refirió a las últimas declaraciones que hizo Janet Barboza sobre el nuevo sencillo que lanzó el esposo de Magaly Medina, Alfredo Zambrano, con la salsera Daniela Darcourt.

Y es que recordemos que la popular ‘Rulitos’ se burló de cierta manera de esta colaboración e indicó que la cantante habría recibido un pisco a manera de pago.

“Las mujeres deberíamos apoyarnos y no atacarnos sin sentido (...) A mi me cae muy bien Gisela y me sorprende de su hija. Ethel no necesita recurrir a estos ataques tan bajos a Magaly, ni sumarse a los problemas que pueda tener Janet. Estamos en pandemia, momento de abrir el corazón y dejar las tonterías de lado”, escribió la organizadora del Miss Perú en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Jessica Newton aprovechó la situación para nuevamente contarle a sus seguidores la gran amistad que la une a la popular ‘Urraca’ desde hace varios años trás.

“Magaly es parte de la familia. Todos la queremos en casa, ella es a quien recurro para un consejo. Siempre recibo un comentario honesto, sé que va a celebrar conmigo una alegría o un momento difícil”, expresó.

VIDEO RECOMENDADO

El coronavirus está matando a más hombres que mujeres, según investigación