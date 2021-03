Joao Adriano Castillo, o simplemente ‘Joao’, dedicó un emotivo mensaje a todos sus compañeros que conforman el elenco del programa humorístico “JB en ATV”, liderado por Jorge Benavides.

Joao, a base de mucho esfuerzo, se ha ganado un espacio en el programa. Y aunque es a veces criticado por los usuarios en redes sociales, el joven sabe agradecer la oportunidad que le ha dado JB.

“JB en ATV ... The family that fate put in my way (la familia que el destino puso en mi camino)”, fueron las conmovedoras palabras de Joao en Instagram.

Junto a este conmovedor mensaje, Joao Castillo publicó también una fotografía en la que aparecen todos los integrantes del elenco de JB en ATV: Gabriela Serpa, “Dayanita”, Fátima Segovia, Danny Rosales, Martín Farfán, Carlos Vilchez y Walter Ramírez, más conocido como Cachito.

No es la primera vez que Joao se muestra emotivo con sus compañeros. El pasado 20 de enero, Joao Castillo celebró su ingreso a JB en ATV con unas sentidas palabras.

“Vamos con fe. Este año seguiré aprendiendo y queda agradecer por la confianza en mí a Jorge Benavides, Karin Marengo y a todos por enseñarme, aconsejarme y aguantarme jajaja”, expresó.

¿Cómo llegó Joao a trabajar con Jorge Benavides?

“Llegué en el 2017 para hacer un sketch con Luis Miguel. No me volvieron a llamar hasta 8 meses después que empezó Gato encerrado, donde hago de seguridad de la ‘Doctora Pollo’”, detalló en una entrevista con La República.

