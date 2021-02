El estrenado programa de Jorge Benavides “JB en ATV” viene liderando en el rating en las últimas semanas, superando a su competencia directa “El reventonazo de la Chola”, que dirige Ernesto Pimentel.

Sin embargo, el éxito de su programa no impide a Benavides llamarle la atención a los integrantes de su elenco cuando comenten una falta grave. La popular “Dayanita”, por ejemplo, tuvo que explicar por qué no respetó los protocolos ante el Covid-19 - uso de mascarilla y distanciamiento social - cuando fue captada haciendo un show callejero en la calle.

“Yo conversé con ella sobre ese tema (...) Ella trabaja en las calles y me comentó que trataron en un inicio de persuadir al público que tomen su distancia, pero llegó un momento que fue incontrolable. Ahora Dayana es tan popular y querida por la gente, por eso era incontrolable la situación y tuvo que cancelarlo”; dijo en entrevista a El Popular.

JB admitió que hubo un jalón de orejas de su parte: “sí, de todas maneras, bonito se le dio. Ya está bien advertida que no debe hacer eso. En realidad, la gente te toma como ejemplo sobre todo cuando eres un personaje público. Ya entendió y espero que no vuelva a suceder, porque me lo ha prometido”.

No quería imitar a Andrea Llosa

De otro lado, reveló que casi no se anima a grabar el sketch imitando a Andrea Llosa.

“Aunque tú no creas, casi no hago Ambrea porque no estaba muy seguro, casi no lo hago. Al final me convencieron y lo hice, a la gente le ha gustado, se suma un sketch al programa”, contó.

VIDEO RECOMENDADO

La ‘Chilindrina’ posa en bikini a sus 70 años y le llueven los piropos en redes sociales

La 'Chilindrina' posa en bikini a sus 70 años y le llueven los piropos en redes sociales

TE PUEDE INTERESAR