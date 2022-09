Totalmente emocionada. La hija de Teófilo Cubillas, Johana Cubillas, utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores la tierna noticia que se encuentra esperando su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Juan Ichazo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo mostró la prueba de embarazo y la ecografía de su bebé junto a su pareja y su primer hijo,

“Desde que me enteré que ESTÁMOS EMBARAZADOS me moría por contarles, pero quería esperar un poquito para respetar los tiempos y todo sea más seguro”, comenzó escribiendo en su publicación.

En ese sentido, la hija del recordado futbolista señaló que pese a que aún no conocen el sexo de su bebé, ya se encuentran ansiosos por recibirlo o recibirla en este mundo.

“El tiempo se me pasó lentísimo, pero por fin: aquí estamos, los 4. No calculan lo felices que estamos, hasta mi Benja que aunque es chiquito entiende perfectamente bien que se viene un hermanito o una hermanita en camino. Todavía no sabemos el sexo pero desde ya estamos derretidos de amor por ti”, agregó.

