El último pronunciamiento de Manolo Fernández Díaz, padre de Rafael Fernández, sorprendió a propios y extraños, ya que mencionó que se desligó hace algún tiempo de su hijo y que no tienen comunicación alguna, tras la polémica separación con Karla Tarazona.

Frente a ello, Valeria Florez y Andrea Arana no dudaron en emitir su opinión sobre el rechazo que habría mostrado el médico veterinario para con las declaraciones de su hijo en el programa de Magaly Medina.

“He podido sentir un alejamiento de su hijo, es más, he sentido que se ha expresado como si no lo conociera, como si estuviera hablando de un desconocido”, indicó Andrea.

¿Manolo Fernández asistió a la boda de su hijo con Karla?

Valeria Florez, por su parte, indicó que no sabe si Manolo Fernández estuvo en la boda de Rafael y Karla, ya que no se conoce una foto alguna de ellos compartiendo.

“Muchos dicen que su relación se empezó a romper cuando él estuvo con Karla. Se hablaba muchísimo que la familia de él no apostaba mucho por ese matrimonio, quizá, a raíz de esta situación, cortó palitos con su hijo”, comentó la modelo.

“Esa foto familiar no sé si existe, no podemos afirmar o negar que el señor estuvo presente, pero si la boda es tan importante, tú estás presente. No sabemos si desde que Rafael estuvo con Karla, quizá se alejó de su papá”, acotó por su parte Andrea Arana.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO