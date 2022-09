Karla Tarazona sorprendió a propios y extraños al confesar para el programa “D’Mañana” que tiene exactamente 15 días para mudarse de la lujosa casa ubicada en el distrito de La Molina, donde vivía con su aún esposo, Rafael Fernández, y sus tres hijos.

Y es que la conductora aseguró que ahora solo está enfocada en rehacer su vida y velar por el bienestar emocional de sus tres pequeños, frutos de sus relaciones con Leonard León y Christian Domínguez, respectivamente.

“Las personas que me conocen saben muy bien que yo trabajo. A mí no me da miedo salir de esta casa porque yo sí tengo lo pantalones bien puestos para rehacer mi vida y empezar de cero”, comenzó diciendo para su espacio en Panamerica TV.

En ese sentido, Karla mencionó que actualmente tiene un lapso de 15 días para abandonar la lujosa casa en la que residían los dos junto a los hijos de la presentadora.

“En 15 días debo dejar esta casa para entregársela a Rafael”, señaló. Este anuncio asombró a sus colegas, pues días antes Rafael Fernández aseguró que ella se podía quedar a vivir con los menores en dicho lugar, pero que sí era una vivienda bastante costosa para mantener.

