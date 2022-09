Rafael Fernández hace caso omiso a los pedidos de Karla Tarazona de dejar de hablar del fin de su matrimonio, luego de casi un año y medio desde que se casaron el 8 de diciembre del 2020.

Esta vez, el popular ‘Rey de los Huevos’ reveló que uno de los errores que cometieron en su matrimonio fue exponer toda su vida íntima en televisión y redes sociales.

“El error que he tenido es que hemos compartido mucho la relación con el resto. Yo creo que eso ha sido un error, que esto se debió haber mantenido muy cerrado. Y eso me dijeron una vez y yo no hice caso”, comentó en declaraciones a ‘Amor y Fuego’.

Sin embargo, cuando la reportera le refutó al comentar que nunca se le vio incómodo mostrando su vida de lujos en la pantalla chica, el empresario se defendió, echándole la culpa a Karla Tarazona por todo el show mostrado públicamente.

“Yo nunca le digo ‘no’ a Karla. Karla cuando me pedida algo yo siempre le dice que sí. Yo, obviamente, a veces, ya después comencé a mirar y dije ‘no ya basta un poco de esto, basta un poco de lo otro’ porque ya perjudicaba algunas cosas para mi también”, sostuvo.

“Hay clientes que no me han pagado diciendo ‘no tengo dinero y como tú tienes plata para que quieres más’ y me dejaban la cuenta”, agregó.

Finalmente, dijo que evalúa abandonar el Perú para irse a vivir a Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR