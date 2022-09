Karla Tarazona se mostró indignada por las recientes declaraciones de Rafael Fernández, quien mencionó a los tres hijos de conductora de televisión. La exmodelo consideró que su aún esposo se está diciendo cada “barbaridad” tras su separación.

“No entiendo qué está pasando por su cabeza, hay cosas que no entiendo porque se está involucrando a una familia que no tienen nada que ver que son Christian y Pamela Franco”; comenzó diciendo en comunicación con “D’ Mañana”.

Además, se pronunció sobre la comparación que hizo el ‘Rey de los Huevos’ sobre los hijos de Karla Tarazona con los niños de las “ollas comunes”.

“A que mamá le va a gustar que se siente alguien que compartió una parte de tu vida que (diga) así como ayuda olla comunes también puede ayudar a sus hijos. La gente que me conoce sabe bien que yo trabajo y todo lo que he hecho en mi vida y no me da miedo salir de esta casa e irme a otro lado porque yo si tengo los pantalones bien puesto para rehacer mi vida y empezar de cero”, arremetió.

Señaló que está llegando a su límite y no permitirá que se denigre a sus hijos, fruto de su relación c0n Leonard León y Christian Domínguez.

“Todo tiene un limite, pero ya no puedo permitir que esta situación continúe y ver cómo mi familia sigue destruida y no me pueda levantar porque día a día me sigo sorprendiendo más con cada barbaridad”, comentó.

¿Qué dijo Karla Tarazona sobre sus hijos?

Además, contó qué le has dicho a sus hijos tras la repentina separación con Rafael Fernández:

“Mis hijos están en el colegio, los he ido a dejar temprano porque si bien es cierto también para ellos es un poco difícil. Hoy les dije ‘vamos al colegio, la vida continua, vamos a estar juntos y así vamos a seguir ’. Incluso he hablado en el colegio y gracias a dios me están apoyando un montón, porque mi labor es esa, respaldar a mi hijos y creo que la otra parte no está entendiendo eso”, sostuvo.

