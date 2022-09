Fuerte y claro. Karla Tarazona rompió su silencio y decidió declarar para el programa “D’ Mañana”, donde expresó su molestia con Rafael Fernández por haber inmiscuido en sus problemas maritales a Christian Domínguez y Pamela Franco.

Y es que la conductora de televisión se mostró bastante incómoda e indignada con su aún esposo por haberse referido a sus pequeños hijos en televisión nacional.

“Yo estoy en mi casa intentando estar tranquila, no es nada fácil. Todo esto me tiene afectada, tengo que estar con mis hijos, darle fuerzas. ¿Hasta cuándo vamos a continuar con esta situación? No entiendo qué está pasando”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la locutora radial no dudó en ‘cuadrar’, de manera un tanto indirecta, al cumbiambero y a su pareja, pues aseguró que ellos no tienen nada que ver en sus problemas con el popular ‘Rey de los huevos’.

“Se ha involucrado a una familia que no tiene nada que ver, que es Christian y Pamela, ellos no tiene absolutamente nada que ver en esta situación. ¿Cómo te vas a sentar en un programa? Obviamente a qué mamá le va a gustar que se siente alguien, con quien compartiste momentos, que así como ayuda a ollas comunes, así puede ayudar a mis hijos”, expresó.

“Yo trabajo, todos lo que me conocen lo saben. A mi no me da miedo dejar esta casa e irme a otro lado, porque yo sí tengo los pantalones bien puestos para rehacer mi vida. Estoy llegando a mi límite”, finalizó.

Karla Tarazona se pronunció sobre polémicas declaraciones de su exesposo Rafael Fernández.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO