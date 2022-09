Fuertes declaraciones. Reinaldo Dos Santos afirmó hace algunos días en el programa “En boca de todos”, que Sheyla Rojas no llegaría a casarse con ‘Sir Winston’, motivo por el que la modelo salió al frente y señaló que el vidente se equivocaría esta vez con su predicción, pues asegura que su relación con el mexicano se encuentra en su mejor momento.

“Ella tiene problemas con él, los problemas van a crecer, y sigue creciendo y llegará el momento que esa relación se rompe”, dijo el brasileño en su momento, bastante seguro.

En ese momento, el conductor Ricardo Rondón le consultó al popular ‘Profeta de América’, si es que la modelo contraería matrimonio con el empresario mexicano Luis Galarza. “Por lo que yo estoy viendo en este momento, y lo que esta pasando entre ella y él, yo digo que no”, agregó Reinaldo.

“No le creo, no, yo creo que sí nos casamos, no le creo. Una nunca sabe lo que pueda pasar. Ves tantos casos, que uno no puede meter las manos al fuego por nadie”, respondió instantáneamente la exchica reality.

