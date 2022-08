Totalmente sincera. Sheyla Rojas se enlazó en exclusiva con el programa “En boca de todos”, donde sorprendió a propios y extraños al contar detalles inéditos de la ostentosa celebración de cumpleaños que tuvo por parte de su novio, ‘Sir Winston’.

Como se sabe, la exchica reality ha demostrado que tiene una vida de lujos en México, donde actualmente vive con su pareja, el mexicano Luis Galarza. No obstante, a raíz de ello, la modelo ha recibido bastante críticas por aparentemente “vivir en una burbuja”.

Al respecto, la modelo señaló que se encuentra viviendo una etapa muy interesante en su vida como ama de casa, pues no tiene necesidad de trabajar.

“No, la verdad he trabajado toda mi vida, desde muy chiquita, he vendido zapatillas, he estudiado y trabajado a la vez, pero en esta momento de mi vida no estoy trabajando y estoy viviendo una etapa nueva: ser una ama de casa, y lo estoy disfrutando. Si hay algo que siempre quise, es no trabajar”, comenzó diciendo.

“Estoy disfrutando ahora... Cuando trabajaba en televisión, siempre pedía vivir tranquila, disfrutar de mi casa, de no tener ese ajetreo que te da la televisión, tenía un ritmo muy agitado. Ahora disfruto de ser ama de casa”, agregó Sheyla con una sonrisa en el rostro.

Sheyla Rojas habla sobre su relación con Sir Winston

