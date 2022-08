Este 26 de agosto de 2022, Sheyla Rojas cumplió 35 años y apareció en el programa “América hoy” para contar sus planes en este día especial; sin embargo, reveló que su novio, Luis Miguel Galarza Muro, mejor conocido como ‘Sir Winston’, todavia no le ha dado un regalo: “Hoy día no me ha sorprendido con nada (...) Todavía no me ha hecho ninguna sorpresa”. Pese a ello, Sheyla Rojas guarda la esperanza de que su novio la sorprenda después: “No me ha dado regalo todavía, no sé si alguna sorpresa tiene para el día de hoy. Él siempre tiene muchos detalles conmigo, no me puedo quejar, la verdad”. De otro lado, Sheyla Rojas explicó que visitará Puerto Vallarta con un grupo de amigas: “Yo me voy hoy día con unas amigas, nos vamos a Vallarta, nos vamos en un helicóptero”.